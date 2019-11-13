Вашингтон, 13 ноября, 2019, 06:40 — ИА Регнум. Расследование в отношении совместного проекта корпорации Google и медицинской компании Ascension начато управлением по гражданским правам при министерстве здравоохранения и социальных служб США. Об этом 12 ноября сообщает The Wall Street Journal.

Puregoogle.ru Google

Сотрудники ведомства проверят законность передачи в адрес Google медицинских сведений о нескольких миллионах американских граждан.

Как сообщало ИА REGNUM, 11 ноября стало известно, что американская корпорация тайно от пациентов занимается сбором медицинских данных в лечебных учреждениях в 21 штате США.