Чита, 13 ноября, 2019, 05:47 — ИА Регнум. Вслед за штормовыми ветрами характер погоды в Забайкальском крае существенно изменился, в регион пришло сильное похолодание, передает корреспондент ИА REGNUM.

Мороз

По данным синоптиков, сегодня в Забайкалье температура воздуха опустится до -25 °C. Порывы ветра при этом могут достигать 9−14 м/с.

Как уже сообщало ИА REGNUM, штормовая погода на Байкале наблюдалась 30 октября: тогда порывы ветра достигали 35−38 м/с.

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