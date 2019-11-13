Иркутск, 13 ноября, 2019, 05:42 — ИА Регнум. Губернатор Иркутской области Сергей Левченко последовал примеру российского президента Владимира Путина и поставил прививку от гриппа. Таким образом он активно поддержал кампанию по иммунизации населения региона, передает корреспондент ИА REGNUM.

Цитата из видео Губернатор иркутской области Сергей Левченко ставит прививку от гриппа

По данным регионального минздрава, процедура проходила в мобильном медицинском комплексе ОГБУЗ «Шелеховская районная больница». Из официального сообщения чиновников следует, что от гриппа привился также министр здравоохранения Иркутской области Олег Ярошенко.

Как уже сообщало ИА REGNUM, ранее президент России Владимир Путин поинтересовался у членов правительства, кто из присутствующих сделал в этом году прививку от гриппа и предупредил:

«Гриппом заболел — самострел! Ну, а как? Можно предотвратить — не предотвратил. Я вас прошу подумать об этом. Спасибо».

Также глава государства сообщил, что он сделал прививку от этого заболевания.

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