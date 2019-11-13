Пекин, 13 ноября, 2019, 05:27 — ИА Регнум. В общей сложности 60 детенышей гигантской панды было рождено в 2019 году, из них 57 выжили, благодаря чему общая популяция этих животных в неволе по всему миру увеличилась до 600 особей, сообщает 12 ноября агентство Синьхуа.

Rob Панда

По данным Китайской национальной администрации лесов и пастбищ, которые были озвучены во время заседания по вопросам технологий разведения и исследований гигантских панд, прошедшей в столице провинции Сычуань городе Чэнду на юго-западе Китая, рост количества панд, родившихся в неволе говорит о здоровом, динамичном и устойчивом прогрессе в деле сохранения этого вида.

Отметим, что в дикой природе осталось менее 2000 особей гигантских панд. В основном они живут в провинциях Сычуань и Шэньси. Это животное не только является символом Поднебесной, но и находится под защитой китайских властей. Убийство панды карается очень сурово.