Белогорск, Амурская область, 13 ноября, 2019, 05:31 — ИА Регнум. О неожиданной проблеме нехватки детей для заполнения детских садов в своём городе рассказал на странице в Instagram глава Белогорска Станислав Мелюков, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Tolstova Olga Детский сад

Читайте также: В ЕАО оштрафован глава района, где в детском саду не кормили детей

«Собственно говоря, проблем с устройством детей в сады в Белогорске нет вообще. Причем давно — мы первые в Амурской области ещё в 2014 году ликвидировали очередь детей в возрасте не только от 3 до 6 лет, но и от 2 месяцев. Теперь у нас другая проблема — не хватает детей в садах. Сейчас мы анализируем причины, по которым многие мамы с одним, двумя-тремя детьми сидят дома, вместо того, чтобы отдать их в детский сад и выйти на работу», — написал чиновник.

Тем не менее с нового года в Белогорске начнёт работать новый детский сад, открытие которого состоится 6 декабря 2019 года. Здесь уже записаны 210 детей.

Как сообщало ИА REGNUM, в соседнем с Приамурьем регионе, Еврейской АО, ситуация с финансированием детских садов остаётся сложной: глава Облученского района был оштрафован за ненадлежащее исполнение своих обязанностей, которое привело к приостановке питания детей в детском саду.