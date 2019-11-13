Южно-Сахалинск, 13 ноября, 2019, 05:18 — ИА Регнум. Автомобиль загорелся на улице Шлакоблочной в Южно-Сахалинске вечером 12 ноября, сообщает пресс-служба управления МЧС РФ по Сахалинской области.

Shah rukh khan Горящий автомобиль

Сообщается, что общая площадь пожара составила шесть квадратных метров. Спасатели прибыли на место происшествия через 5 минут после поступления сообщения, вскоре пожар был ликвидирован. Его тушили четыре человека и одна единица спецтехники. Пострадавших в результате происшествия не было, причины возгорания уточняются.

Как сообщало ИА REGNUM, 1 ноября легковой автомобиль Toyota загорелся после столкновения с легковушкой и падения в кювет под Южно-Сахалинском. Водитель иномарки не смог самостоятельно выбраться из транспортного средства и погиб в результате пожара.