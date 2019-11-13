Каракас, 13 ноября, 2019, 04:59 — ИА Регнум. Президент Венесуэлы Николас Мадуро призвал вооруженные силы Боливии восстановить конституционный порядок в стране. Об этом он написал на своей странице в Twitter.

Israel_soliz Боливийские военные

«Призываю Вооруженные силы Боливии восстановить конституционный порядок. Ваш единственный главнокомандующий — Эво Моралес», — заявил он.

Мадуро добавил, что модернизация боливийской армии была проведена не для госпереворота, а для защиты народа Боливии и его прав.

Как сообщало ИА REGNUM, 10 ноября президент Боливии Эво Моралес ушел в отставку в результате государственного переворота. 12 ноября второй вице-спикер Палаты сенаторов боливийского парламента Жанин Аньес объявила себя временным президентом страны и пообещала провести новые президентские выборы.