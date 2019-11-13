Биробиджан, 13 ноября, 2019, 04:57 — ИА Регнум. Еврейская автономная область, испытывающая большие трудности с прохождением отопительного сезона, получила крупную партию угля из Красноярска, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в областной администрации.

Raimond Spekking Уголь

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Всего в регион пришло 130 вагонов угля, общим весом более 9 300 тонн, чего, по мнению губернатора области Александра Левинталя, должно хватить на один месяц.

«К сожалению, есть котельные, где запасов хватит на неделю, на две недели, поэтому для них мы прорабатываем сейчас отдельную схему, чтобы решить проблему», — уточнил губернатор.

Как сообщало ИА REGNUM, на котельных ЕАО, питающихся жидким топливом, запас мазута сократился до объёмов, рассчитанных на 3−4 дня.