Южно-Сахалинск, 13 ноября, 2019, 04:47 — ИА Регнум. Жители северных районов Сахалина — Охи и Ноглик — возможно скоро смогут летать прямыми рейсами в Хабаровск. Авиакомпания «Хабаровские авиалинии» подала в Росавиацию заявку на выполнение полётов по маршрутам Оха — Хабаровск и Ноглики — Хабаровск по субсидированным тарифам. Выполнения прямых перелётов жители севера Сахалина добивались не один год, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Взлётно-посадочная полоса

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Если федеральный центр даст добро, то улететь из Охи в Хабаровск можно будет за 5 842 рубля, а из Ноглик — за 5 239 рублей. В Оху «Хабаровские авиалинии» летают с февраля 2019 года. Билет, не субсидируемый, обходится минимум в 11 тыс. рублей.

Спрос на перелёты очень высок. В 2018 году выполнено по данным маршрутам 155 рейсов, перевезено 17 333 пассажира.

Рейсы в Ноглики будут выполняться два раза в неделю, в Оху — три раза в неделю зимой, каждый день летом.

Осталось дождаться положительного решения федерального центра.

Как сообщало ИА REGNUM, жители Охи, чтобы добиться льготных авиабилетов по маршруту Оха — Хабаровск, дошли до президента России Владимира Путина. Федеральные структуры субсидировали перелёты по маршруту Оха — Владивосток, который у охинцев был не востребован. Но и после того, как из Москвы пришёл положительный ответ, в авиакомпании «Аврора» охинцам отвечали, что денег на льготные перелёты пока нет.