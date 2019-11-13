Глава российского правительства Дмитрий Медведев находится в Сибири. Накануне, 12 ноября, он побывал в Новосибирске, где провёл совещание по вопросу о роли центров геномных исследований мирового уровня в развитии генетических технологий в РФ. В этот же день, вечером на поезде он отправился в Барнаул. Сегодня,13 ноября, глава российского правительства побывает в селе Санниково Алтайского края. Будут обсуждать ход выполнения мероприятий, направленных на развитие сельских территорий и улучшение качества жизни жителей села, в рамках реализации национальных проектов. Редакция ИА REGNUM ведёт прямую трансляцию обо всём, что связано с поездкой Медведева Сибирь. Читайте также: Медведев в Сибири, все новости — трансляция

Правительство Алтайского края Глава правительства Российской Федерации Дмитрий Медведев и губернатор Алтайского края Виктор Томенко

04:51 13.11.2019 Спецпоезд, на котором Медведев с членами Правительства РФ ехал из Новосибирска в Барнаул, специально пригнали из Москвы. Поездка до Барнаула заняла 3.5 часа, а вот гнали поезд из Москвы двое суток. Из Барнаула спецсостав снова вернется в Москву, пишет канал barnaulaul. Дмитрий Медведев отметил, что решил проехать по железной дороге «не только для того, чтобы полюбоваться сибирскими просторами, но в первую очередь чтобы посмотреть на то, как изменились вокзалы, станции и сами поезда».

04:59 13.11.2019 В совещании, которое Медведев проведёт в селе Санниково, примут участие: заместитель председателя Правительства Алексей Гордеев, министр просвещения Ольга Васильева, министр спорта Павел Колобков, министр труда и социальной защиты Максим Топилин, министр строительства и жилищно-коммунального хозяйства Владимир Якушев, полномочный представитель Президента РФ в Сибирском федеральном округе Сергей Меняйло, представители министерств, главы регионов.

05:03 13.11.2019 Напомним, в настоящее время в России на сельских территориях проживает почти 37,3 миллиона человек или около 25% жителей страны. По данным Росстата, на 1 января 2019 года доля сельского населения в Алтайском крае составляет 43%, в Республике Алтай — 71%. В материалах, посвящённых визиту российского премьер-министра на Алтай, сказано, что сновные ожидания сельского населения от реализации национальных проектов — доступность первичной медицинской помощи и начального образования, культурных и спортивных объектов, повышение занятости и создание новых рабочих мест в аграрном секторе экономики. Реализация этой комплексной задачи в настоящее время предусмотрена в рамках национальных проектов «Образование», «Здравоохранение», «Культура», «Демография» и других.

05:04 13.11.2019 Предполагается, что в 2019 году в рамках национальных проектов в сельской местности будет: — создано более одной тысячи новых мест в сельских школах и порядка 430 новых фельдшерских и фельдшерско-акушерских пунктов, врачебных амбулаторий; — приобретено более 500 мобильных медицинских комплексов и порядка 1,56 тыс. автотранспортных средств для доставки пенсионеров в медицинские организации; — построено (реконструировано) более 80 культурно-досуговых учреждений; — введено в эксплуатацию почти 70 плоскостных сооружений, поставлено около 800 комплектов спортивного оборудования (малые спортивные формы и футбольные поля); — отремонтировано более 700 спортивных залов; — подключено к сети «Интернет» более 5 тыс. медицинских организаций и объектов социальной инфраструктуры; — оказана государственная поддержка более 1,5 тыс. крестьянских (фермерских) хозяйств и сельскохозяйственных потребительских кооперативов.

05:04 13.11.2019 Дополнительно государственной программой Российской Федерации «Комплексное развитие сельских территорий» на 2020−2025 годы предусмотрено создание инженерной и дорожной инфраструктуры сельских территорий, условий для обеспечения доступным и комфортным жильём сельского населения, развитие рынка труда, а также ряд других мероприятий, дополняющих национальные проекты.

05:11 13.11.2019 Планируемый объём инвестиционной программы РЖД на три года составляет 2,5 трлн рублей, сумма очень значительная, в том числе в 2020 году — более 820 млрд рублей. Правительству надо разобраться, как расходуются полученные деньги, и найти им наилучшее применение, сообщил накануне Дмитрий Медведев в ходе совещания в поезде.

05:12 13.11.2019 Дмитрий Медведев: «Инфраструктура для пассажиров также будет обновляться, чтобы отвечать самым современным требованиям, причём во всех сегментах перевозок — как дальних, так и пригородных. Тем более что число пассажиров растёт, это хорошая тенденция, по итогам этого года мы прогнозируем рекордные показатели — почти 1,2 миллиарда человек, если говорить о поездках».

06:10 13.11.2019 Визит премьер-министра РФ Дмитрия Медведева в Новосибирскую область и Алтайский край имеет очевидные и неочевидные цели, пишет «Сибиряк». Из очевидного выделено то, что сказал глава российского правительства на совещании в наукограде «Кольцово». Речь идёт об интересах России в Африке: «Запуск производства вакцин против лихорадки Эбола — это жест, который должен расположить потенциальных африканских союзников на чуть большую сговорчивость в международных делах». Второй очевидной целью стало совещание по развитию госкорпорации ОАО «РЖД», в ходе которого Дмитрий Медведев обозначил, что федеральное правительство хочет не только осуществлять триллионные инвестиции в госкорпорацию, оно намерено ещё и контролировать расход финансовых средств и оценивать их эффективность. Медведев ясно дал понять, что получение инвестиций РЖД должно быть сопряжено с намерением госкорпорации работать над комфортностью перевозок. Немаловажно и то, что озвучил председатель правления ОАО «Российские железные дороги» Олег Белозеров. Его просьба о необходимости завершить в срок программу развития угольной промышленности увязана с давним недовольством некоторых губернаторов в части недостаточных мощностей для транспортировки угля в терминалы на Дальнем Востоке. Белозеров вместе с Евгением Дитрихом попросил Медведева проконтролировать создание топологической карты угольных месторождений с мощностями по добыче и пожеланиями по транспортировке. Из озвученных выше фактов «Сибиряк» делает вывод, что Новосибирск как регион получил стратегическую повестку: от разработок в компании «Вектор» будет зависеть благополучность российско-африканских отношений в ближайшие годы. Тема угольных терминалов и задействование мощностей РЖД по транспортировке, возможно, сыграет на руку новому кузбасскому губернатору Сергею Цивилеву.

06:33 13.11.2019 Глава правления ОАО РЖД Олег Белозёров: «По итогам года будет осуществлена реконструкция и модернизация 6,5 тыс. км железнодорожного пути. Это позволит снизить длину пути со сверхнормативным пропущенным тоннажом почти на 1 тыс. км, а с постоянным ограничением скорости — на 1 тыс. 300 км. Также это повысит скорости движения пассажирских и грузовых поездов на 1,1 тыс. км пути. Кроме того, возрастёт скорость доставки грузов до 394 км в сутки. Будут приобретены 357 единиц моторвагонного подвижного состава и 742 локомотива».

07:01 13.11.2019 Глава правления ОАО РЖД Олег Белозёров: «У нас на сегодняшний момент проблема с вывозом в восточном направлении. Наши коллеги-грузоотправители хотели бы вывозить больше, ссылаются на программы реализации БАМ-1 и БАМ-2. В этом году мы выполним объём перевозок по БАМ-1 по тем запланированным объёмам, которые должны перевезти. Вместе с тем проблема в том, что проект был комплексный и включал не только железнодорожное развитие, но и в том числе развитие угольных месторождений на Восточном полигоне. Мы свои задачи выполнили, а угольщики на Восточном полигоне не настолько развили свои месторождения. На что это влияет? Там плечо доставки гораздо короче, у нас должен был быть другой оборот вагонов, что должно было бы дать иной результат».

07:04 13.11.2019 Во время рабочей поездки в Новосибирск премьер-министр РФ Дмитрий Медведев посетил музей государственного научного центра вирусологии и биотехнологии «Вектор» Роспотребнадзора. Медведеву показали уникальный костюм, предназначенный для работы с особо опасными вирусными инфекциями и изолирующий бокс биозащиты третьего класса для проведения исследований. Главе российского правительства подарили монографию — научное обоснование системы подготовки и обеспечения санитарно-эпидемиологичечкого благополучия в России во время чемпионата мира по футболу в 2018 году. Медведев, в свою очередь, подчеркнул, что санитарно-эпидемиологическая обстановка в России находится под контролем. Об этом: Медведев: санитарно-эпидемиологическая обстановка в РФ под контролем

07:15 13.11.2019 Почти месяц в Алтайском крае было бесснежно, но стоило главе российского правительства Дмитрию Медведеву прибыть в регион, так в один день снега намело столько, что образовались целые сугробы. Об этом: С приездом Медведева Алтай завалило снегом

07:17 13.11.2019 Глава правления ОАО РЖД Олег Белозёров: «Мы просили бы дать нам поручение в течение двух лет подготовить новую систему расчёта стоимости услуг на железнодорожные перевозки, согласовать их со всеми участниками рынка, доложить в правительство и ввести с 2026 года».

07:34 13.11.2019 Глава Минтранса России Евгений Дитрих: «В 2019 году планируется обеспечить перевозку 375 млн тонн угля, в том числе в направлении Дальнего Востока будет 87,5 млн тонн. При этом параметры долгосрочной программы развития «РЖД» на 2019 год были сформированы исходя из условия прироста перевозок в восточном направлении на 1,2%. Обеспечены в полном объёме потребности в перевозке 22 млн тонн зерна, 232 млн тонн нефтепродуктов и 139 млн тонн металлических руд». Читайте также: Глава Минтранса РФ рассказал о «беспрецедентных инвестициях» и планах

08:00 13.11.2019 Глава российского правительства Дмитрий Медведев приехал в село Санниково Алтайского края. Здесь ему и членам правительства РФ покажут построенную детскую площадку, хоккейную коробку и аптечный пункт. Позже премьер проведет совещание по развитию сельских территорий. Читайте подробнее: Дмитрий Медведев прибыл в алтайская село Санниково

08:02 13.11.2019 В деревне Санниково идёт мокрый, липкий снег, а премьер не только прививку от гриппа не сделал, так ещё и без шапки! Цитата из канала «Выслушали маяк»

08:17 13.11.2019 Глава российского правительства Дмитрий Медведев поинтересовался у жительницы села Санниково о том, есть ли позитивные изменения. На что женщина ответила, что несомненно есть — но без газа плохо. Цитата из видео

08:19 13.11.2019 Дмитрий Медведев: «Сегодня российское село — это 37 млн человек, — то есть практически 25% населения страны. Наша задача создать нормальные условия жизни. Мы гуляли сейчас. Хватает и проблем, есть и изменения: создание спортивных сооружений, площадок для детей. Но проблем все равно хватает». Цитата из канала «Выслушали маяк»

08:21 13.11.2019 «Приезд Медведева в Санниково и вся подготовка, что предшествовала ей, — это, конечно, какой-то позор. Все понимают бессмысленность и показушность процесса, но продолжают играть в эту игру», — пишет «Барнаул FM». «Конечно, Медведева никогда не привезут в заваленный мусором Бийск или в отдаленные села, где закрываются школы-больницы-фермы, ибо будет скандал. Начальству надо презентовать что-то образцово-показательное. К реальности его лучше не пропускать. Впрочем, и сам Медведев рад. Что ему там делать-то? Общаться с неподставным «народонаселением»? Побойтесь Бога!», — иронизирует алтайские журналисты.

08:31 13.11.2019 Дмитрий Медведев посетил детскую площадку, созданную по программе устойчивого развития сельских территорий, и встретился с местными жителями, сообщает официальный сайт Алтайского края. На обустройство объекта выделили один миллион 200 тысяч рублей. Из этих средств более 900 тысяч поступило из федерального, краевого и местного бюджетов, остальные — из внебюджетных источников.

08:32 13.11.2019 Напомним, помимо посещения социальных объектов в алтайском селе Санниково, Дмитрий Медведев проведёт совещание, посвященное ходу выполнения мероприятий, направленных на развитие сельских территорий и улучшение качества жизни жителей села, в рамках реализации национальных проектов.

08:35 13.11.2019 Губернатор Алтайского края Виктор Томенко на встреча с Дмитрием Медведевым: «Если говорить про нацпроекты,то в целом на этот год Алтайский край принимает участие в реализации 52 федеральных проектов. Их всего 67, которые у нас в рамках 12 национальных проектов работают в РФ. И, естественно, мы не принимаем участие там,где мы географически не можем это сделать или где не предусматривается участие регионов. Впрямую скажем, как в реализации нацпроекта «Наука». Мы там опосредованное участие принимаем, впрямую мы там не задействованы». Цитата сайта Алтапресс

08:37 13.11.2019 Дмитрий Медведев проводит совещание по развитию сельских территорий в Санниковском доме культуры. Журналисты следят за ним с помощью трансляции из соседнего помещения. Фото Екатерина Смолихина, news_amic.

08:38 13.11.2019 На 2020 год заложено около 36 млрд рублей на федеральную программу по развитию сельских территорий. Эти средства пойдут на доступное и комфортное жилье, создание инфраструктуры, — цитата канала «Вы слушали маяк».

08:42 13.11.2019 Как сообщила одна из жительниц села Санниково, детская площадка, возле которой она стоит, была построена далеко не «вчера», а три года назад. Кроме того, аптечный пункт — это тоже не заслуга местных властей. Учреждение на свои деньги открыло местное предпринимательство. Цитата из сайта «Выслушали маяк»

08:50 13.11.2019 В ходе встречи с Дмитрием Медведева губернатор Алтайского края Виктор Томенко обозначил наиболее приоритетные для региона нацпроекты. «Это нацпроект «Демография», здесь 4,5 млрд рублей будет израсходовано на эти цели в крае по году. Еще 4,5 млрд рублей будет направлено на реализацию нацпроекта «Здрвоохранение». Более 5 млрд. рублей мы направим на реализацию проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги» — очень важная для края тема. И создание комфортной городской среды, решение вопросов, связанных со строительством жилья, здесь еще более 1 млрд рублей будет направлено», — сказал глава Алтайского края. Цитата издательского дома Алтапресс

08:57 13.11.2019 Так выглядит универсальная спортивная площадка, которую открыли в Санниково 2 ноября по государственной программе «Формирование современной городской среды». На ее обустройство выделили один миллион 200 тысяч рублей. Из этих средств более 900 тысяч поступило из федерального, краевого и местного бюджетов, остальные — из внебюджетных источников.

09:21 13.11.2019 Строительство площадок для санитарной авиации в российских регионах должно быть ускорено. Об этом заявил премьер-министр РФ Дмитрий Медведев 13 ноября на совещании в Алтайском крае. По его словам, ситуация должна быть изучена, и, где это возможно, строительство площадок — ускорено. Площадки нужно привязать к медучреждениям. Читайте подробнее: Медведев призвал скорее строить площадки для санавиации в регионах РФ

09:35 13.11.2019 Глава российского правительства Дмитрий Медведев находится сейчас в алтайском крае в селе Санниково. Здесь он осмотрел несколько социальных объектов и провёл совещание с членами правительства, на котором обсуждались вопросы развития села и реализации нацпроектов. Но прежде к нему в ноги буквально бросилась местная жительница, она пожаловалась на бездействие региональных властей: «Я устала ходить по всем инстанциям! Я инвалид второй группы, обращалась во все инстанции. У нас три года нет воды горячей. Газовая котельная вот у нас своя с 2003 года. Три пятиэтажки, 140 квартир остались без горячей воды с 2016 года. Я обращалась к Томенко (губернатор). Его же люди не допускают!». Читайте также: Жительница алтайского села Санниково бросилась в ноги Медведеву

09:39 13.11.2019 Финансирование госпрограммы развития сельских территорий может быть увеличено. Об этом заявил премьер-министр РФ Дмитрий Медведев 13 ноября на совещании в алтайском селе Санниково. Он сообщил, что с 2020 года в России будет действовать новая государственная программа комплексного развития сельских территорий, на которую в федеральном бюджете заложено около 36 млрд рублей. Эти средства пойдут на доступное жилье для жителей села и на развитие рынка труда. Если программа покажет хороший результат, в 2021 году средства на её реализацию будут добавлены. Читайте подробнее: Медведев допустил увеличение финансирования госпрограммы развития села

09:41 13.11.2019 За несколько минут до того, как жительница села обратилась к Медведеву, глава сельсовета Владимир Молофеев рассказал премьеру, что в селе все хорошо. Читайте также: Жительница алтайского села Санниково бросилась в ноги Медведеву

09:46 13.11.2019 Премьер-министр России Дмитрий Медведев пообещал поручить профильным министерствам предусмотреть в национальной программе «Цифровая экономика» мероприятия по подключению социальных объектов к интернету. Об этом: Медведев пообещал проработать вопрос подключения соцобъектов к интернету

09:46 13.11.2019 В конце 2019 года года состоится Государственный совет по сельскому хозяйству и развитию сельских территорий, сказал глава правительства. Совещание в Санниково — один из этапов подготовки Госсовета, включая проработку новых решений, которые могут последовать, добавил он. Об этом: Медведев: заседание Госсовета по сельскому хозяйству пройдет в конце года

09:58 13.11.2019 Премьер-министр России Дмитрий Медведев поручил губернатору Алтайского края Виктору Томенко разобраться с проблемой мусора в Бийске. Об этом: Медведев поручил решить проблему с мусором в Бийске

09:59 13.11.2019 Удорожанию соцобъектов в процессе строительства должно быть найдено объяснение, заявил премьер-министр РФ Дмитрий Медведев на совещании по развитию сельских территорий. Глава правительства отметил, что иногда удорожание оправданно, однако призвал проанализировать такие ситуации в целом. Для экономии средств регионов предложены централизованные госзакупки в рамках нацпроектов, добавил он. Читайте также: Медведев: нужно выяснить, почему дорожают строящиеся соцобъекты

10:03 13.11.2019 Антигерой визита Дмитрия Медведева в Алтайский край — глава Санниковского сельсовета Владимир Молофеев. Обозначая причины, homoalt канал пишет: Во-первых, на подведомственной ему территории накануне визита Медведева косили мёрзлую траву в снегопад. Во-вторых, он умудрился рассказать премьеру о том, что в селе «всё хорошо, прекрасная маркиза» за несколько минут до того, как выяснилось, что жильцы 140-квартирного дома рядом с газовой котельной уже три года мёрзнут без горячей воды. Читайте также: На Алтае к приезду Медведева косят траву в метель и высаживают ели Проблему жителей, конечно, решат — это обещание прозвучало из уст второго лица государства на камеру. А вот дальнейшая судьба Молофеева незавидна. Человек возглавляет Санниково с 2002 года. Есть мнение, что он немного засиделся на одном месте.

10:16 13.11.2019 Проблема с горячим водоснабжением нескольких домов в алтайском селе Санниково будет решена, заверил премьер-министр РФ Дмитрий Медведев. Такое заявление глава правительства сделал 13 ноября после того, как выслушал жалобы местной жительницы. Премьер-министр успокоил женщину и пообещал, что сразу после совещания к ней зайдет губернатор края Виктор Томенко, проблему решат, и вода будет. Ситуацию с водой Медведев назвал безобразием. Подробности в материале: «Губернатор к вам зайдет»: Медведев пообещал сельчанке горячую воду

10:18 13.11.2019 Мусорная проблема Бийска вышла на федеральный уровень. О ней уже высказались не только в Министерстве природных ресурсов РФ, но и на совещании, которое провёл в алтайском селе Санниково российский премьер-министр Дмитрий Медведев. Также известно, что ситуацию контролирует региональная прокуратура. Читайте также: Прокуратура взяла на контроль ЧС из-за мусора в Бийске

10:25 13.11.2019 government.ru]">Совещание о ходе выполнения мероприятий, направленных на развитие сельских территорий и улучшение качества жизни жителей села [government.ru]

10:26 13.11.2019 Появилась информация о причинах, которые толкнули жительницу села Санниково в ноги Дмитрия Медведева. Коммунальные службы села Санниково Первомайского района больше года не исполняют решение суда о подаче в дома горячей воды. Без такого водоснабжения до сих пор остаются 140 квартир, об этом летом 2018 г. писалиvesti22.tv. «Вопрос о строительстве новой котельной уже поднимался. Есть даже примерная смета на 8 миллионов рублей. И это, кстати, ещё с учётом прежних значений НДС. Понятно, что таких денег в сельсовете нет, а в краевую программу, говорят местные чиновники, попасть не получилось», — поясняли алтайские телевизионщики. С разговорами о том, чтобы и дальше не подавать горячую воду, коммунальщики уверяют — не погорячились. По их предварительным расчётам, если котлы заменят, стоимость куба воды будет доходить до 600 рублей!

10:55 13.11.2019 Похоже, что «почётное» звание самого мусорного региона России может перейти из Забайкалья к Алтайскому краю. Вслед за Бийском, где даже пришлось объявлять режим ЧС, «мусорный коллапс» случился в Заринске. Читайте также: Алтай может стать новым «мусорным» регионом России?

11:13 13.11.2019 Кажется, проблема, о которой российскому премьер-министру Дмитрий Медведеву заявила жительница села Санниково, оказалась не такой глобальной. Как пишет канал «Вы слушали маяк», губернатор Алтайского края Виктор Томенко отправился обратно к зданию, где проходило совещание. Там его ждал премьер. Томенко объяснил ситуацию. «Они за воду то платят. А воды нет» — сказал Медведев. На что глава сельсовета Молофеев вмешался и подправил, что за горячую как раз не платят. «В любом случае, надо разобраться, возьмите на контроль» — подытожил премьер и спросил у собравшихся жителей, у всех ли есть горячая вода. Жалоб не последовало.

11:17 13.11.2019 Как выяснилось, у проблемы, с которой к Дмитрию Медведеву обратилась жительница села Санниково, давняя история. «С 2004 года по 2015 год с мая по октябрь в доме не было горячей воды. В итоге жителям пообещали, что если они соберут подписи, что хотят пользоваться котельной, их подключат. Сделали. Но ничего не произошло. Воды горячей не было», — отмечает канал nelyapunov. Женщина обратилась в суд, наняла адвоката. С ее слов, документы эти в суде потерялись. С мая 2016-го горячей воды нет вообще. В ванной 15 градусов. Люди пользуются нагревателями. Губернатор пообещал Татьяне, что займется вопросом уже сегодня вечером, а завтра расскажет жительнице, что дальше делать.

11:18 13.11.2019 Дети, которые обучаются в сельских школах, должны получать образование такого же качества, какое получают городские дети. Об этом 13 ноября на совещании с участием главы правительства России Дмитрия Медведева в селе Санниково Алтайского края заявила министр образования России Ольга Васильева. Читайте также: Дети в селах РФ должны получать качественное образование — Васильева

11:21 13.11.2019 Горячую воду стали отключать в 2005 году после окончания отопительного сезона. В 2016 году горячую воду отключили от централизованной подачи совсем. Жильцы пользуются водонагревателями — электрическими бойлерами. Глава Алтайского края Томенко сообщил, что обсудит проблему с руководителями профильных ведомств, и в ближайшие дни Татьяну Кадукину проинформируют о том, как проблема будет решаться, — lenina59.

11:26 13.11.2019 Глава российского правительства Дмитрий Медведев завершил свой рабочий визит в Алтайский край и уже направляется в аэропорт Барнаула, сообщают очевидцы. «Медведев проехал в аэропорт по Власихинской. По сообщениям автомобилистов, со стороны Павловска к аэропорту также перекрыто движение. Люди стоят уже полчаса», — пишут в группе Барнаул 22.

12:04 13.11.2019 Глава российского правительства Дмитрий Медведев сегодня, 13 ноября, завершил рабочую поездку в Сибирь. Как сообщает корреспондент ИА REGNUM, его самолёт готовиться к отлёту в аэропорту Барнаула. Подробности в материале: Дмитрий Медведев завершил свой визит на Алтай. Итоги

12:08 13.11.2019 Губернатор Алтайского края Виктор Томенко посетил квартиру жительницы села Санниково Татьяны Кадукиной, выполнив этим поручение премьер-министра России Дмитрия Медведева и заверил женщину, что вопрос с горячей водой будет решён за два дня. Об этом: Глава Алтайского края пообещал решить вопрос с горячей водой в Санниково

12:24 13.11.2019 Совещание о ходе выполнения мероприятий, направленных на развитие сельских территорий и улучшение качества жизни жителей села [government.ru]

12:34 13.11.2019 Жительница алтайского села Санниково, которая буквально упала в ноги Медведева, перед тем, как он провёл совещание по развитию сельских территорий, может не волноваться о том, что о её проблеме все забудут. Помимо поручения, которое глава российского правительства дал губернатору Алтайского края Виктору Томенко, к проблемной ситуации, связанной с отсутствием горячей воды, подключилось СУ СК РФ по Алтайскому краю — будет проведена доследственная проверка. Об этом: По обращению жительницы алтайского села к Медведеву проводится проверка

14:21 13.11.2019 Новосибирская область направила в Минсельхоз РФ заявку для участия в реализации госпрограммы «Комплексное развитие сельских территорий». Об этом сообщил губернатор региона Андрей Травников, который сегодня, 13 ноября, принял участие в совещании, которое провёл в селе Санниково Алтайского края председатель правительства Дмитрий Медведев. Травников уточнил, что сейчас идёт защита региональных проектов. В заявку Новосибирской области на 2020 год по направлению ВЦП «Современный облик сельских территорий» включена реализация десяти проектов комплексного развития сельских территорий в семи районах. «Новосибирская область — не просто высокоурбанизированный регион. Одновременно мы и сильный аграрный регион», — сказал Андрей Травников. Читайте подробнее: Новосибирские власти рассчитывают на финансирование проектов развития села

14:59 13.11.2019 Дмитрий Медведев: «Важно, чтобы работа по сельским территориям шла в комплексе. Со следующего года у нас будет действовать новая государственная программа комплексного развития сельских территорий. На 2020 год на государственную программу в федеральном бюджете мы заложили около 36 млрд рублей. Деньги прежде всего пойдут на создание условий для обеспечения сельских жителей доступным и комфортным жильём, на развитие рынка труда, создание инфраструктуры на селе».

15:06 13.11.2019 Медведев: «По поводу медицины. ФАПы. Задача тоже важнейшая. Они вводятся в строй, но далеко не везде это происходит на системной основе, не везде закупаются мобильные медицинские комплексы — там, естественно, где на это деньги выделены».

15:07 13.11.2019 Медведев: «Если говорить о местной ситуации, то в Барнауле в течение последних десяти лет расширяется медицинский кластер, есть ресурсы, чтобы оказывать помощь людям по различным профилям. Но взлётно-посадочной площадки, насколько я знаю, на территории этого медицинского кластера нет. Этим, конечно, нужно заняться, потому что здесь действительно без вертолётов не обойтись. Надо ситуацию проанализировать, посмотреть, где можно ускорить строительство этих площадок, привязать их к медицинским учреждениям и, естественно, посмотреть источники финансирования. Поручение такое я дам».

15:09 13.11.2019 Медведев в алтайском селе Санниково: «Есть современное оборудование, а специалистов, которые могли бы на нём работать, не хватает. Поэтому системная работа по привлечению кадров на село остаётся ключевой задачей. Эта задача комплексная, её призывами не решить — даже в советские времена это не всегда помогало, а тем более сейчас. Она должна решаться применительно к каждому конкретному региону, потому что везде есть специфика. Даже присутствующие здесь коллеги рассказывают: в Новосибирске ситуация одна, в Алтайском крае — другая, в Республике Алтай — третья. Хотя это близкие территории, на машине можно проехать достаточно быстро».

15:11 13.11.2019 Ольга Васильева: «В рамках национального проекта «Образование» есть большой федеральный проект «Современная школа», который также предполагает создание мест именно в сельских школах. Объём субсидий для создания сельских школ велик — на сегодняшний день это свыше 3 млрд рублей ежегодно. И к концу 2024 года мы планируем создать 7 тыс. новых мест в 41 объекте. В конце декабря 2019 года мы завершаем ввод в эксплуатацию 9 тысяч новых школьных мест, но это места, которые охватывают все программы в сельской местности».

15:12 13.11.2019 Ольга Васильева: «Хочу отметить, что в Алтайском крае своя особая система профессиональной подготовки учителей, которая, на наш взгляд, очень интересна. Она так и называется «Сетевой край. Образование». И очень многие вещи, которые здесь делают наши коллеги, можно использовать на федеральном уровне».

15:14 13.11.2019 Министр образования России Ольга Васильева: «На сегодняшний день только 21 регион обеспечил 100-процентную готовность к 1 сентября. Все остальные — я назову Чукотский автономный округ, Дагестан, Ингушетия, Иркутская область, Хабаровский край, город Севастополь, Приморский край, Тульская область — с этими задачами к 1 сентября не справились».

15:16 13.11.2019 Министр образования России Ольга Васильева на совещании в алтайском селе Санниково: «С 10 января 2020 года стартует очень большая важная программа «Земский учитель», предусматривающая единовременную выплату учителям. Я благодарю за то, что наши учителя будут освобождены от налогообложения, наряду с региональными, в частности, в Алтайском крае есть своя очень хорошая программа по поддержке сельских учителей. Мы сможем решить вместе с регионами проблему по кадровой политике в каждом регионе».

15:20 13.11.2019 Министр образования России Ольга Васильева рассказала в Санниково главе российского правительства Медведеву о причинах, по которым в алтайском селе Большая Тихая не учатся дети: «Случай, который произошёл в селе Большая Тихая, был связан с тем, что там 78 жителей, пять детей в начальной школе, родители четырех детей были согласны на подвоз в интернат, один — нет. Это очень отдалённое село, куда учителя ежегодно приезжают, но через год покидают это село, потому что большая отдалённость. Сейчас у нас четыре человека откликнулись на призывы регионального министерства образования и науки (очень сильное, на мой взгляд, министерство в Алтайском крае), и дали своё согласие на работу в этом селе. Я надеюсь, что изменения, которые реально несёт национальный проект «Образование», дадут результаты именно в работе на сельской территории». Читайте также: Школа закрывается — посёлок, село умирает? На Алтае поспорили с Путиным

15:51 13.11.2019 Глава Алтая Олег Хорохордин на совещании под председательством премьер-министра Дмитрия Медведева рассказал о проблемах, которые возникают при реализации нацпроектов. В частности, это касается финансирования социальных объектов. По словам главы, деньги выделяются исключительно на строительство самого здания без учёта прилегающей территории и коммуникаций. Читайте также: Глава Алтая рассказал Медведеву о проблемах при реализации нацпроектов

18:05 13.11.2019 После визита премьер-министра РФ Дмитрия Медведева с рабочим визитом в Алтайский край в Бийске сняли режим ЧС, передаёт ОТР. Напомним, соответствующий режим был объявлен властями города из-за «мусорного коллапса». Российский премьер поручил Минприроды и представителям правительства решить проблему с вывозом мусора из Бийска.

18:27 13.11.2019 Губернатор Алтайского края Виктор Томенко позвонил жительнице села Санниково, которая ранее буквально бросилась в ноги премьер-министру Дмитрию Медведеву, приехавшему с рабочим визитом. Женщина, напомним, пожаловалась на жилищные условия, и в частности, отсутствие горячей воды. Видео с общением Томенко по телефону опубликовано в его инстаграме. Глава региона спросил о самочувствии женщины и предложил ей встретиться с ним 14 ноября в полдень для обсуждения проблемы. Губернатор пообещал женщине, что её заберёт автомобиль и доставит к месту встречи.

19:46 13.11.2019 Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев поручил губернатору Алтайского края Виктору Томенко выделить средства на решение проблемы, на которую пожаловалась жительница села Санниково. «Губернатору Алтайского края дано поручение в кратчайшие сроки выделить деньги на решение проблемы с горячей водой для домов в селе Санниково», — написал Медведев на своей странице «ВКонтакте».