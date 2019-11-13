Гуанчжоу, Китай, 13 ноября, 2019, 04:27 — ИА Регнум. Китайский автопроизводитель Guangzhou Automobile Group Co. (GAC Group) будет наращивать свои усилия в области автомобильных исследований и разработок, а также технологических инноваций, сообщает агентство Синьхуа.

(сс) Jengtingchen Автомобиль GAC Group

По данным на июнь текущего года, компания вложила в НИОКР около 26,7 млрд юаней ($3,8 млрд) за прошедшие десятки лет. Многие технологические достижения были продемонстрированы на недавно завершившейся Недели технологий, которую организовал Центр НИОКР GAC Group. Многие из них планируется запустить в производство в течение ближайших двух лет.

Производство и продажи автомобилей в Китае за первые девять месяцев 2019 года снизилось на 10,3% и 11,4% соответственно в годовом исчислении. Было произведено 18,15 млн автомобилей, а продано 18.37 млн, сообщили в Китайской ассоциации автопроизводителей.

На рынке электромобилей ситуация иная — произведено 888 тыс. единиц, а продаю 872 тыс. за указанный период, что на 20,9% и 20,8% больше, чем за аналогичный период годом ранее.