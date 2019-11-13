Ла-Пас, 13 ноября, 2019, 04:14 — ИА Регнум. Решение второго вице-спикера Палаты сенаторов Жанин Аньес занять должность исполняющей обязанности президента Боливии было признано законным Конституционным судом Боливии. Об этом говорится в постановлении суда от 12 ноября.

Facebook.com/SenadoBolivia Жанин Аньес

Суд постановил, что «необходимость передачи президентской власти вызвана отсутствием президента республики» и для передачи полномочий нет необходимости в принятии закона или решении парламента.

Как сообщало ИА REGNUM, второй вице-спикер палаты сенаторов боливийского парламента, представитель оппозиционной партии «Демократическое единство» Жанин Аньес объявила себя и.о. президента Боливии после ухода в отставку Эво Моралеса. Также она пообещала как можно скорее провести в стране новые президентские выборы.

Ранее законность решения Аньес занять пост главы государства признало правительство Бразилии.

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