Москва, 13 ноября, 2019, 04:10 — ИА Регнум. Меры, предпринимаемые Центральным банком России в сфере оздоровления банковского сектора, в 2019 году оказались слабее, чем в предыдущие годы. Об этом говорится в исследовании Национального рейтингового агентства.

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«До конца 2019 года рынок могут покинуть ещё 5−10 игроков, таким образом, количество отозванных лицензий может не превысить 50 штук за год впервые с 2013 года», — отмечают эксперты.

Напомним, курс на оздоровление банковского сектора России, сопровождающийся отзывом лицензий, был взят в 2013 году. Пик этой работы пришёлся на 2015−2016 годы, когда у банков было отозвано около 200 лицензий. В 2018 году Центробанк отозвал 77 лицензий, а за истёкший период этого года всего 34.

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