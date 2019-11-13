Магадан, 13 ноября, 2019, 04:04 — ИА Регнум. Губернатор Магаданской области Сергей Носов на всероссийском селекторном совещании по подготовке к осенне-зимнему периоду озвучил, что Колыме не хватает 1,8 млрд рублей для закупки мазута для котельных, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Эдуард91 Котельная

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По словам колымского губернатора, регион вложил 750 млн рублей на подготовительные работы и закупку топлива к отопительного сезону 2019−2020. Но накопленного мазута хватит лишь на несколько недель.

Носов добавил, что области не хватает собственных средств закупать топливо для котельных, а необходимой суммы в 1,8 млрд рублей из федерального бюджета на 2019 год не запланировано.

Вице-премьер РФ Виталий Мутко обещал разобраться с вопросом выделения дополнительных средств Магаданской области на бесперебойное прохождение отопительного сезона.

Как сообщало ИА REGNUM, по словам губернатора ЕАО Александра Левинталя, топочного мазута на некоторых котельных осталось на три-четыре дня, подвоз осуществляется по контракту до 30 ноября.