Венеция, Италия, 13 ноября, 2019, 03:45 — ИА Регнум. Из-за ливней уровень воды в Венеции поднялся до уровня 183 сантиметров, что привело к затоплению 80% города, сообщает агентство ANSA.

Венеция

«Мы переживаем настоящую катастрофу, и ущерба не избежать», — заявил мэр города Луиджи Бруньяро.

Жителям Венеции рекомендовали оставаться дома. Отмечается, что площадь Святого Марка оказалась полностью под водой, уровень воды поднялся выше одного метра.

Как сообщало ИА REGNUM, 12 ноября уровень воды в Венеции достиг отметки в 127 сантиметров. Стоит отметить, что критическим уровнем воды для города является отметка в 130 сантиметров. При превышении этого уровня вода способна навредить архитектурно-историческому наследию города.