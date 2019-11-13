Казань, 13 ноября, 2019, 03:44 — ИА Регнум. Вопрос инвестиционного климата для бизнеса в Татарии обсудили на заседании кабинета министров республики. Глава региона Рустам Минниханов предложил обратить внимание на малый бизнес, не оставляя его без помощи и поддержки власти, передаёт ИА REGNUM.

Замок

«Из созданных в 2016 году малых предприятий порядка 35% закрылось, не проработав и трёх лет. Надо глубже изучить ситуацию, проанализировать эти цифры», — заявил глава Татарии.

Он также предложил изучить опыт соседей, взяв на вооружение самые удачные практики в этой сфере, в том числе по снижению административных барьеров.

«Власти должны работать с малым бизнесом, помогать, вовремя поддерживать», — резюмировал Рустам Минниханов.

Напомним, в российском рейтинге по инвестиционному климату Татария заняла по итогам 2018 года второе место, уступив лидерство Москве. После объявления итогов власти республики поставили перед собой задачу исправить недочёты, которые не позволили занять первое место.

В Татарии доля малого бизнеса в валовом региональном продукте в последние годы варьировалась в пределах 25−26%.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 11 ноября 2019 года на правительственном совещании под председательством Дмитрия Медведева в числе прочих вопросов участники обсудили и развитие малого и среднего бизнеса. Отмечалось, что на начало июля 2018 года число занятых в этом сегменте было 19,2 млн человек, а по итогам 2019 года показатель должен составить 19,6 млн.