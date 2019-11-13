Бразилиа, 13 ноября, 2019, 03:37 — ИА Регнум. Бразилия признаёт конституционность занятия поста и.о. президента Боливии вторым вице-спикером верхней палаты парламента Жанин Аньес. Об этом 12 ноября заявил журналистам министр иностранных дел Бразилии Эрнесту Араужу.

Facebook.com/SenadoBolivia Жанин Аньес

По его словам, Аньес заняла вакантное место председателя Сената. Таким образом, в соответствии с конституцией, она вступает в должность президента и делает это законно.

«В нашем понимании конституция Боливии в данном случае соблюдена», — подчеркнул Араужу.

Как сообщало ИА REGNUM, второй вице-спикер палаты сенаторов боливийского парламента Жанин Аньес объявила себя исполняющей обязанности президента Боливии после ухода в отставку Эво Моралеса. Также она пообещала как можно скорее провести в стране новые президентские выборы.

По уточнённым данным прокуратуры, в ходе протестов и беспорядков в Боливии погибли семь человек.

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