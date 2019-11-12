Красноярск, 13 ноября, 2019, 02:59 — ИА Регнум. Аукцион на установку городских биотуалетов объявлен мэрией Красноярска. Информация о его условиях опубликована на сайте госзакупок.

Cryptic C62 Туалеты

Начальная стоимость тендера на приобретение и обслуживание биотуалетов для красноярских улиц составляет 26,86 млн рублей. Заказчиком является городское Управление дорог, благоустройства и инфраструктуры.

В описании закупки указано, что победителю торгов будет необходимо установить биотуалеты, оснащенные подогревом и освещением, на конечные остановки городского транспорта (63 туалета), возле некоторых городских достопримечательностей (6 туалетов) и на набережной Енисея (5 туалетов).

Подрядчик должен будет обеспечить работоспособность этих биотуалетов в течение десяти месяцев в году (кроме зимних месяцев) и дополнительно на лето установить в зоне отдыха еще три кабинки.

Также оговаривается, что подрядчику необходимо будет предоставить 825 биотуалетов во время проведения общегородских праздников.

Время действия контракта — до конца 2020 года.