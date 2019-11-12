Москва, 13 ноября, 2019, 02:44 — ИА Регнум. Тяжёлая огнемётная система ТОС-2 поступит в российские войсковые части в мае 2020 года, заявил 13 ноября начальник войск химической, биологической и радиационной защиты Вооруженных сил России генерал-лейтенант Игорь Кириллов в интервью газете «Красная звезда».

Vitaly V. Kuzmin Применение тяжёлой огнемётной системы

«К празднованию 75-­летия Победы в Великой Отечественной войне должна завершиться разработка тяжёлой огнемётной системы ТОС-2 и осуществлена поставка её в войска», — сказал генерал.

По его словам, в настоящее время ведётся подготовка новой системы к участию в параде Победы на Красной площади.

Добавим, ТОС-2 является развитием советской разработки ТОС-1 «Буратино» и более поздней ТОС-1А «Солнцепек». На западе перспективные огнемёты уже прозвали «адским оружием».

Читайте также: «Адское оружие»: немецкие СМИ заявили о скорой поставке ВС РФ системы ТОС-2