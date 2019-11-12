Барнаул, 13 ноября, 2019, 02:21 — ИА Регнум. Глава Минтранса России Евгений Дитрих в рамках совещания, прошедшего в поезде Новосибирск — Барнаул 12 ноября 2019 года, раскрыл некоторые планы по транспортному развитию ряда регионов Поволжья. Скоростные железнодорожные маршруты должны появиться по направлению Самара — Тольятти, передаёт ИА REGNUM.

Mintrans.ru Евгений Дитрих

По словам министра, для связи агломераций страны «предусмотрены беспрецедентные инвестиции в развитие пассажирского комплекса». За три года, с 2020 по 2022 год, будет выделено 500 млрд рублей.

«Для развития пассажирской инфраструктуры предусмотрено создание специализированного пассажирского хода на направлении Центр — Юг. Совместно с правительством Самарской области планируется реализовать проект по ускоренному пассажирскому сообщению на направлении Самара — Тольятти. Запланировано масштабное развитие инфраструктуры Центрального, Саратовского и Пермского транспортных узлов», — заявил он.

Напомним, также в середине ноября 2019 года было согласовано выделение Самарской области почти 1,8 млрд рублей на модернизацию автомобильных дорог, что также благоприятно скажется на транспортной доступности городов. Часть средств направят на второй этап Фрунзенского моста, который предполагает строительство новых дорог с выходами на федеральную трассу и дорогу Самара — Волгоград.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, глава российского правительства 12−13 ноября 2019 года совершает рабочую поездку в Сибирь. Дмитрий Медведев уже посетил Новосибирск, следующий пункт назначения — Барнаул и одно из алтайских сёл, где пройдёт ещё одно совещание. Прямо в поезде при переезде из Новосибирска в столицу Алтайского края прошло правительственное совещание по вопросу развития железных дорог.