Кишинёв, 13 ноября, 2019, 01:59 — ИА Регнум. Еврокомиссия назвала отставку правительства Молдавии во главе с Майей Санду «тревожным сигналом для реформ в стране». Как передает ИА REGNUM, в Еврокомиссии заявили, что отставка правительства не отменяет необходимости проведения реформ, и что Молдавии необходимо бороться с коррупцией, расследовать кражу из банковской системы страны и обеспечить независимость судебной системы.

Ольга Шклярова ИА REGNUM Флаг Молдавии

«ЕС привержен сотрудничеству с теми в Молдавии, кто поддерживает процесс реформ, лежащий в основе Соглашения об ассоциации. Мы будем и впредь строить наши отношения с Молдавией на принципе соблюдения условий и уважения верховенства права и демократических стандартов», — заявили в ЕК.

В свою очередь, президент Румынии Клаус Йоханнис заявил, что объявленный социалистами вотум недоверия правительству Майи Санду направлен против интересов Молдавии и ее граждан, поскольку саботирует реформу юстиции.

В Бухаресте подчеркнули, что Румыния продолжит поддерживать Молдавию, но помощь будет строго обусловлена продолжением демократических реформ и «европейского курса».

Напомним, правительство Майи Санду 6 ноября взяло на себя ответственность перед парламентом за поправки в закон «О прокуратуре». Это значит, что если парламент в трёхдневный срок не инициирует вотум недоверия правительству, то поправки автоматически вступят в силу. Поправки касаются отбора и назначения генпрокурора.

8 ноября Партия социалистов, входящая в правящую коалицию, но несогласная с предложенной Санду реформой, инициировала вотум недоверия правительству. Социалисты и президент Игорь Додон против назначения независимого генпрокурора, поскольку опасаются оказаться в числе первых жертв борьбы с коррупцией.

Отметим, что правительство Санду было назначено парламентским большинством, состоящим из блока ACUM и пропрезидентской Партии социалистов. Чтобы отправить правительство в отставку, социалистам Игоря Додона придётся объединить силы с Демпартией беглого олигарха Владимира Плахотнюка, который из-за затягивания реформы юстиции по-прежнему контролирует ряд госструктур в Молдавии.