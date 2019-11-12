Вашингтон, 13 ноября, 2019, 01:56 — ИА Регнум. Обстрел территории Израиля из сектора Газа осудил вице-президент США Майк Пенс, 13 ноября в сообщении в социальной сети Twitter.

Сектор Газа

По словам Пенса, атаки, направленные по израильским мирным жителям, не допустимы. Он подчеркнул, что США подтверждает право Израиля на самооборону. Вице-президент добавил, что обстреливая Израиль палестинские радикалы забывают о жителях Газы.

Как сообщало ИА REGNUM, 12 ноября из сектора Газа было выпущено более 200 ракет по территории Израиля. В ответ израильских ВВС нанесли серию авиаударов по палестинской автономии. В результате действий израильских военных погибли десять человек и 45 получили ранения.