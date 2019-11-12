Ла-Пас, 13 ноября, 2019, 01:49 — ИА Регнум. Палата депутатов Многонациональной законодательной ассамблеи Боливии перенесла заседание, созванное в связи с политическим кризисом, из-за отсутствия кворума, сообщает газета Pagina Siete.

EEJCC Здание парламента Боливии

«Повестка для обсуждения переносится на завтра», — сообщает газета.

Отмечается, что на заседание парламента не пришли депутаты из партии «Движение к социализму», занимающие большинство в обеих палатах ассамблеи. По словам главы фракции Бетти Яникес, депутаты потребовали гарантий безопасности для участия в заседании.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее три бывших члена Высшего избирательного суда Боливии были помещены под арест. Их обвиняют в «электоральных и коррупционных преступлениях».