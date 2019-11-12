Вашингтон, 12 ноября, 2019, 23:55 — ИА Регнум. Экстрадированному из Израиля в США гражданину России Алексею Буркову, грозит до 30 лет тюрьмы по пяти преступным эпизодам, связанным с хакерской деятельностью, передаёт РИА Новости.

Флаг США

Сообщается, что суд пока не избрал меру пресечения российскому гражданину, но он остаётся под стражей. Заседание, на котором будет решаться вопрос о его аресте, назначено на пятницу, 15 ноября.

Как передавало ИА REGNUM, житель Санкт-Петербурга Алексей Бурков был задержан в декабре 2015 года в Тель-Авиве по запросу США. С запросами о его экстрадиции к израильской стороне обращались как Вашингтон, так и Москва. Тем не менее, как стало известно 12 ноября, власти Израиля приняли решение о выдаче российского гражданина Соединённым Штатам. Сегодня же состоялась первичная явка Буркова в американский суд.

В МИД России сообщили временному поверенному в делах Израиля в Москве Якову Ливне, что российская сторона «крайне сожалеет» о решении израильских властей.