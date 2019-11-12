Посёлок городского типа Никель, Мурманская область, 12 ноября, 2019, 23:36 — ИА Регнум. «Норникель» принял решение закрыть плавильный цех Кольской ГМК в поселке Никель. Основная причина — устаревшее производство оказывает сильное негативное воздействие на экологию региона. Как сообщает B-port, на производстве сейчас заняты 650 человек.

Алексей Колчин ИА REGNUM В плавильном цехе

Компания обещает, что не бросит своих сотрудников на произвол судьбы и совместно с властями региона разрабатывает комплекс мер, которые должны не допустить возникновения социальной напряженности.

«Мы видим, анализируем и просчитываем тему развития поселка Никель, у которого есть потенциал, и не только промышленный, но и туристический», — сказал цитирует агентство губернатора Андрея Чибиса.

В Кольской ГМК заверили, подход к работникам закрываемого подразделения будет индивидуальным. Чтобы выяснить их желания и спланировать работу, проводится анкетирование сотрудников плавцеха.

Как сообщало ИА REGNUM, по данным Росстата, среднее время поиска работы в Мурманской области составляет 9 месяцев. Уровень безработицы в регионе составляет 4,6%.