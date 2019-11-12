Вашингтон, 12 ноября, 2019, 23:30 — ИА Регнум. Американский контроль нефтяных месторождений Сирии является второстепенной задачей Пентагона, занимающегося там борьбой с ИГ (организация, деятельность которой запрещена в РФ), заявил 12 ноября журналистам представитель Госдепартамента США.

DVIDSHUB Америкканские солдаты на ближнем востоке

По его словам, главной задачей военных США на северо-востоке Сирии является ведение борьбы с терроризмом.

«Контингент США на северо-востоке Сирии находится там для ведения борьбы с терроризмом и гарантирует разгром ИГ (организация, деятельность которой запрещена в РФ). Это является его основной задачей. Есть и проистекающие из этого второстепенные цели, вроде сотрудничества с местными союзниками», — заявил журналистам представитель Госдепа.

Дипломат США подчеркнул, что американские военные контролируют нефтяные месторождения в Сирии для того чтобы ИГ (организация, деятельность которой запрещена в РФ) «и другие враждебные силы не заполучили их».

Как сообщало ИА REGNUM, ранее президент Сирии ИА REGNUM заявил, что практика разграбления других стран и их природных ресурсов является традиционной для США.

В свою очередь, в Минобороны России заявили, что США ежемесячно получают более $30 млн от добычи нефти на захваченных месторождениях Сирии.