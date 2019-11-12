Рим, 12 ноября, 2019, 23:17 — ИА Регнум. С 1 января 2020 года ясли станут бесплатными для большинства семей Италии, заявил во вторник, 12 ноября, министр экономики и финансов Роберто Гуалтьери.

Карл Брюлов. Семья итальянца. 1831

Правительство повысило соответствующие надбавки для всех граждан, чей годовой семейный доход не превышает 40 тысяч евро.

Правительство страны начнёт рассмотрение проекта бюджета на 2020 год на текущей неделе, 11−17 ноября.