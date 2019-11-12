Нижний Новгород, 12 ноября, 2019, 23:06 — ИА Регнум. Нижегородская область получит из федерального бюджета 360 млн рублей на развитие информационно-телекоммуникационной инфраструктуры (ИТК) в общеобразовательных учреждениях. Об этом ИА REGNUM сообщили в региональном правительстве.

Дарья Антонова ИА REGNUM Школа

По словам губернатора Глеба Никитина, мероприятия будут проведены в 195 школах до 2021 года. Объем софинансирования со стороны области составит 15,19 млн рублей.

В частности, на эти средства будут созданы и модернизированы локальные вычислительные сети, структурированы существующие сети, оборудованы системы видеонаблюдения, структурирован кабельные сети.

Как сообщало ИА REGNUM, в 2019—2024 годах в регионе в 26 образовательных организациях пройдет капитальный ремонт, еще в 836 школах проведут ремонт кровли, фасадов, систем электроснабжения и отопления, инженерных сетей.