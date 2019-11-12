Вашингтон, 12 ноября, 2019, 23:03 — ИА Регнум. Госсекретарь США Майк Помпео «выразил сожаление» в связи с гибелью большого числа протестующих в Ираке в ходе телефонных переговоров с иракским премьер-министром Адилем Абдул-Махди, 12 ноября передает агентство Reuters.

U.S. Air Force Иракские полицейские

«Госсекретарь Помпео подчеркнул, что мирные публичные демонстрации являются фундаментальным элементом любой демократии» , — отмечается в заявлении Госдепартамента по итогам переговоров.

В ходе протестов и беспорядков в Ираке с 1 октября погибли около 300 человек, тысячи демонстрантов получили ранения в столкновениях с полицией и военными.

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