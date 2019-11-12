Кульякан, Мексика, 12 ноября, 2019, 23:07 — ИА Регнум. Офицер полиции, принявший участие в задержании сына наркобарона Хоакина Гусмана, известного под псевдонимом Эль Чапо Коротышка, был расстрелян неизвестными в Мексике. Об этом 12 ноября сообщает британская газета Independent.

sari huella Мексиканские полицейские

Нападение на сотрудника полиции произошло на стоянке возле супермаркета в городе Кульякан в мексиканском штате Синалоа. Сообщается, что группой вооружённых людей в течение нескольких секунд в полицейского было выпущено около 150 пуль. Мужчина скончался от полученных ранений.

Министр общественной безопасности штата выразил сожаление по поводу гибели сотрудника полиции и соболезнования семье и друзьям погибшего офицера.

По информации издания, штат Синалоа контролируется одним из самых крупных в Мексике наркокартелей. Сын наркобарона Эль Чапо, экстрадированного в США, подозревался в незаконном обороте наркотиков, но когда представители правопорядка пришли его задерживать, то встретили вооружённое сопротивление со стороны членов наркокартеля и вынуждены были отступить и отпустить лидера банды на свободу.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что президент Мексики Лопес Обрадоротказался принять помощь в борьбе с преступностью от президента США Дональда Трампа. Мексиканский лидер заявил, что правосудие в стране является обязанностью властей государства.