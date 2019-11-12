Великий Новгород, 12 ноября, 2019, 22:56 — ИА Регнум. Среди пострадавших от паводка жителей Новгородской области — 37 инвалидов, 137 пенсионеров и семьи с несовершеннолетними детьми. Как сообщили ИА REGNUM в пресс-центре правительства региона, об этом было заявлено сегодня, 12 ноября, на заседании комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций.

53.mchs.gov.ru Паводок. Новгородская область

Министр труда и социальной защиты населения Анна Тимофеева пояснила, что эти категории пострадавших от паводка имеют право на получение единовременной выплаты в связи с трудной жизненной ситуацией.

«В зависимости от ущерба она может достигать 11 тыс. рублей», — сообщили в пресс-центре правительства.

Отметим, что в Вологодской области, где также затопило жилые дома и приусадебные участки, пострадавшим пообещали выплаты в размере от 50 до 100 тыс. рублей.

В Новгородской области с 6 ноября действует режим чрезвычайной ситуации.