Алеппо, Сирия, 12 ноября, 2019, 22:50 — ИА Регнум. В сирийском городе Алеппо взрывом реактивного снаряда убита шестилетняя девочка, сообщил 12 ноября начальник российского Центра по примирению враждующих сторон в САР генерал-майор Юрий Боренков.

Николай Тасоев ИА Красная Весна Алеппо. Сирия

Трагедия произошла в городском районе Сайф-Эд-Даула, обстрелянном боевиками с применением самодельной реактивной системы залпового огня.

Один из реактивных снарядов попал в многоквартирный жилой дом.

«В результате разрыва реактивного снаряда повреждена крыша многоквартирного жилого дома и разрушена жилая комната. Погибла шестилетняя девочка», — сказал Юрий Боренков.

Как сообщало ИА REGNUM, город Алеппо и территория одноименной сирийской провинции почти ежедневно подвергается обстрелам боевиков, остающихся в зоне деэскалации «Идлиб».