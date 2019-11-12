Вашингтон, 12 ноября, 2019, 22:39 — ИА Регнум. Президент США Дональд Трамп принял решение продлить действие санкций против Ирана, которые действуют с 1979 года. Об этом он сообщил в своём письме Конгрессу США, опубликованному в базе данных американского правительства.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Санкции

«Наши отношения с Ираном пока не нормализовались», — констатировал Трамп.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, указ экс-президента США Джимми Картера под номером 12 170 был подписан в 1979 году.