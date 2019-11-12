Екатеринбург, 12 ноября, 2019, 20:55 — ИА Регнум. Екатеринбургские депутаты одобрили перевод земли на Сортировке для мечети и магазина халяльной продукции. Об этом сообщает ИАZnak.

Дарья Драй ИА REGNUM Молитва мусульман

Решение приняли в комиссии по городскому хозяйству. Теперь вопрос вынесут на суд всей думы.

Участок на улице Строителей предлагается перевести в категорию Ц-5. На нём будет построена мечеть «Нур-Усман» взамен объекта, располагавшегося рядом с цирком. В организации новой площадки финансово помогла Уральская горно-металлургическая компания — именно ей принадлежит участок.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее вице-губернатор Сергей Бидонько усомнился в идее строить соборную мечеть в центре Екатеринбурга. По мнению чиновника, это может вызвать протесты горожан.