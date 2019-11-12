Лондон, 12 ноября, 2019, 20:34 — ИА Регнум. На страницах интернет-ресурса «Википедия» началась целенаправленная работа по удалению и исправлению негативной информации о деятельности группы «Белые каски», основатель которой, экс-сотрудник британских спецслужб Джеймс Ле Мезюрье, погиб 11 ноября в Стамбуле при невыясненных обстоятельствах.

Александр Горбаруков ИА REGNUM «Белые каски»

Анонимные редакторы ресурса правят тексты публикаций, в которых сообщается о причастности «Белых касок» к постановочным «химатакам» в Сирии и о сотрудничестве этой структуры с джихадистскими и террористическими группировками.

Редактирование затрагивает и материалы, написанные самим Ле Мезюрье. Исправляется или удаляется всё, что показывает «Белые каски» в отрицательном свете.

Как сообщало ИА REGNUM, в Стамбуле при невыясненных обстоятельствах погиб экс-сотрудник британских спецслужб Джеймс Ле Мезюрье, считающийся основателем организации «Белые каски», активно участвующей в информационной войне на стороне джихадистов и террористов, воюющих против законного правительства Сирии.