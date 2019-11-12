Магнитогорск, Челябинская область, 12 ноября, 2019, 20:29 — ИА Регнум. В Магнитогорске сотрудники скорой помощи получат увеличенные надбавки. Это им пообещал глава челябинского минздрава Юрий Семёнов, сообщает пресс-служба ведомства.

Дарья Антонова ИА REGNUM Скорая медицинская помощь

Чиновник подтвердил слова первого вице-губернатора Ирины Гехт о том, что с 20% до 50% возрастут доплаты за работу по ночам. Также поднимутся выплаты за выезды в одиночку, без напарника.

Встреча министра с сотрудниками скорой прошла 11 ноября. Она была внеплановой. Следующая запланирована на декабрь.

Как сообщало ИА REGNUM, медики заявляли с сентября о снижении своих доходов. Губернатор Алексей Текслер следит за ситуацией.