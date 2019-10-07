Москва, 7 октября, 2019, 09:21 — ИА Регнум. В течение октября 2019 г. известный московский книжный магазин «Циолковский» проведет на своей территории фестиваль чтения «Литературная осень».

Книжный магазин «Циолковский»

В рамках фестиваля состоятся многочисленные встречи с авторами, в том числе и иностранными, презентации книг, выступят независимые издатели, будут представлены новые издательские проекты.

Подробнее о программе фестиваля можно будет узнать на сайте книжного магазина «Циолковский» www.primuzee.ru и на страницах магазина в социальных сетях.