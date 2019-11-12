Ханты-Мансийск, 12 ноября, 2019, 20:22 — ИА Регнум. Югра опоздала с диверсификацией экономики на 20 лет. Об этом заявила губернатор ХМАО Наталья Комарова на пресс-конференции 12 ноября.

Иван Шилов ИА REGNUM Российская нефть

Что ждёт Югру после нефти? Мнение главы Ханты-Мансийского округа, как самого нефтедобывающего региона страны, интересовало многих журналистов.

«Я считаю, что об этом мы должны были подумать самое позднее — 20 лет назад, а лучше — раньше. И, по сути, сегодня мы принимаем решения, которые нефть поддерживают», — констатировала глава Югры.

Наталья Комарова пояснила, что нефть экономике региона сегодня нужна, чтобы в период диверсификации были ресурсы и возможности для этого.

«Я об этой теме думаю. Мы с вами сейчас должны принимать такие решения, которые позволили бы ликвидировать это отставание и с опережением двигаться вперёд», — подытожила Наталья Комарова.