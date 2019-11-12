Цхинвал, 12 ноября, 2019, 20:18 — ИА Регнум. Власти Грузии, пользуясь тем, что им доступны все международные трибуны, продолжают создавать у международного сообщества совершенно искаженное представление о Южной Осетии. Об этом 12 ноября заявил полномочный представитель президента республики по вопросам постконфликтного урегулирования Мурат Джиоев.

Cominf.org На границе Грузии и Южной Осетии

Джиоев прокомментировал последние заявления представителя Совета Европы по поводу ситуации в Грузии. По мнению представителя Южной Осетии, грузинские власти навязывают всем своё, в основном, перевернутое с ног на голову представление о ситуации в Южной Осетии и ее границах с Грузией. Распространению заблуждений способствуют проводимые «информационно подготовленным» гостям «экскурсии на границу». «Часто получается, что представители международного сообщества, не вдаваясь в выяснение реалий, выдают грузинский искаженный взгляд на «тяжелую ситуацию» за свой, и тем самым самим заблуждаясь и вводя в заблуждение других», — считает Джиоев.

Джиоев подчеркнул, что доклад, который готовит Совет Европы о ситуации в Южной Осетии, будет основан на искаженных данных.

«Эти доклады готовятся на грузинском материале и докладчики ЕС ни разу не побывали в Южной Осетии и не видели гуманитарную ситуацию в республике изнутри. Пресловутый грузинский закон «Об оккупированных территориях» не позволяет иностранцам посещать Южную Осетию по единственно реально функционирующей дороге со стороны России, и на Западе себя не утруждают, довольствуясь тем, что им подает Грузия».

Представитель президента Южной Осетии напомнил, что Цхинвал продолжает приглашать представителей международных сообществ посещать сами Южную Осетию, чтобы иметь реальное представление о социально-экономической и гуманитарной ситуации в стране.

Напомним, что генсекретарь Совета Европы Мария Пейчинович-Бурич в ходе визита в Тбилиси 11 ноября встретилась с министром иностранных дел Грузии Давидом Залкалиани. На пресс-конференции после встречи она выразила обеспокоенность в связи с «вопросами безопасности и гуманитарной ситуацией» на территории Южной Осетии.

Пейчинович-Бурич отметила, что Совет Европы следит за ситуацией в Абхазии и Южной Осетии и раз в шесть месяцев готовит консолидированный доклад по данному вопросу. В свою очередь Залкалиани отметил, что детально проинформировал генсекретаря о «тяжелой ситуации» в Абхазии и Южной Осетии с точки зрения прав человека и гуманитарных вопросов».