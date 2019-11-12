Нью-Йорк, США, 12 ноября, 2019, 20:15 — ИА Регнум. Нефтяной брокер PVM ожидает скачка нефтяных цен в связи с предстоящим заявлением президента США Дональда Трампа по торговым конфликтам с Китаем и ЕС, 12 ноября передает агентство Reuters.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Нефть

«Ожидается, что он отложит свое решение о введении тарифов на европейский импорт… а также прольет свет на состояние торговых переговоров с Китаем» , — сообщил аналитик PVM Тамас Варга.

В настоящий момент нефть марки Brent оценивается чуть выше $62 за баррель. Торговая сессия на нефтяном рынке 12 ноября проходит нестабильно.

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