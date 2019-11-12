Калуга, 12 ноября, 2019, 17:51 — ИА Регнум. Сегодня, 12 ноября, в Калуге Российский союз промышленников и предпринимателей (РСПП) провел выездное заседание комитета по цифровой экономике на тему «Цифровизация региональной экономики: проблемы и пути решения». Одновременно АНО «Цифровая экономика» организует мероприятия программы «Цифровая прокачка Калужской области» при поддержке правительства области и регионального министерства цифрового развития.

Пресс-служба правительства Калужской области В Калуге обсудили перспективы цифровых преобразований в экономике

Как сообщает пресс-служба правительства Калужской области, в пленарном заседании приняли участие губернатор Анатолий Артамонов, президент РСПП Александр Шохин, председатель комитета РСПП по цифровой экономике, президент ПАО «Ростелеком» Михаил Осеевский, генеральный директор АНО «Цифровая экономика» Евгений Ковнир, ИТ — директор по региону Россия Volkswagen AG Франк Хокке, а также представители региональной и муниципальной власти, институтов развития, сферы образования и науки, компаний информационно-коммуникационной сферы.

Открывая встречу, Александр Шохин отметил, что РСПП совместно с Российско-германской внешнеторговой палатой и Восточным комитетом германской экономики более двух лет сотрудничают в рамках германо-российской инициативы по цифровизации экономики на примере автопрома. Инициатива объединяет интересы госсектора и бизнеса обеих стран. Проведение заседаний в регионах — хорошая возможность обсудить на местах формы взаимодействия органов власти с деловыми кругами и обменяться лучшим опытом. «Поставленная в президентом России задача цифровизации экономики дает нам не только дополнительные возможности, но и предъявляет довольно жесткие требования и к органам власти, и к ключевым структурам, на которые возложена ответственность за реализацию этого проекта. Среди них — Ростелеком и АНО «Цифровая экономика». Российский союз промышленников и предпринимателей поддерживает цифровые преобразования в стране».

Пресс-служба правительства Калужской области В Калуге обсудили перспективы цифровых преобразований в экономике

По словам Анатолия Артамонова, Калужская область активно участвует в цифровизации, более 65% жителей региона пользуются порталом госуслуг. «Что касается экономики, то 36% валового регионального продукта занимают высокотехнологичные и наукоемкие производства. Это лучший показатель в стране», — подчеркнул он, добавив, что область стремится и далее привлекать на территорию такие инвестиционные проекты, которые бы стимулировали население к повышению образовательного уровня и получению более высокой квалификации.

Губернатор также заметил, что в регионе создан IT-кластер, в составе которого более 100 участников, работающих в области информационных технологий и радиоэлектроники. Их будущее, в том числе, связано с формированием и передачей цифровых данных. «Задача власти — обеспечить условия, по-возможности, идеальные, для успешного ведения бизнеса в этой сфере», — сказал он. В числе перспективных направлений для цифровизации Анатолий Артамонов назвал городскую инфраструктуру, в том числе транспорт, безопасность, а также образование. «IT-школы и IT-лицей, которые мы создаем, способствуют повышению цифровой грамотности, начиная с детского возраста. Это то, что потом пригодится молодежи для продвижения нашего региона и страны в целом», — сказал глава региона.

Михаил Осеевский назвал Калужскую область лидером в программе «Цифровая экономика» в части работы по целому ряду инфраструктурных проектов, в том числе созданию для бюджетных организаций и органов местного самоуправления единой корпоративной сети.

Пресс-служба правительства Калужской области В Калуге обсудили перспективы цифровых преобразований в экономике

Председатель комитета отметил, что с участием РСПП в стране много сделано по цифровизация промышленности, социальной сферы, государственного управления. «Следующей амбициозной задачей может стать реализация идеи федерального проекта «Цифровой регион», который должен быть логичным развитием и масштабированием проекта «Умный город». При этом развитие цифровых технологий мы видим не только в крупных городах, но и на уровне муниципалитетов. Надеюсь, что в скором времени программа будет одобрена на правительственном уровне, и мы сможем начать развивать регионы с новыми силами и с других позиций», — сказал Михаил Осеевский.

Евгений Ковнир, в свою очередь, отметил, что «цифровая прокачка региона» или брейнсторм, проводимый в субъектах страны, позволяет специалистам АНО «Цифровая экономика» совместно с представителями власти и предпринимательского сообщества проанализировать ситуацию на местах в целях формирования актуальной повестки и изучения запроса на новые решения».

Руководитель федеральной профильной организации положительно оценил взаимодействие с нашим регионом в формате «Уроков цифры», которые проводят калужские специалисты IT-сферы в общеобразовательных организациях: «Калужская область благодаря поддержке органов власти отмечена в этом направлении в числе лидеров».