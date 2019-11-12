Париж, 12 ноября, 2019, 20:01 — ИА Регнум. 12 ноября прошла встреча тет-а-тет президента Франции Эммануэля Макрона и президента Северной Македонии Стево Пендаровски.

Kremlin.ru Эммануэль Макрон

Как сообщает албанское новостное агентство Telegrafi, после встречи македонский президент назвал встречу динамичной и открытой, однако добавил, что Париж не готов одобрить какую-либо дату начала переговоров о вступлении, поскольку Макрон требует времени на завершение внутренней реформы Евросоюза.

В ходе встречи Пендаровски изложил своему французскому коллеге аргументы Скопье в пользу скорейшего начала переговоров. Франция же представила Македонии неформальный документ с планом реформы методологии ведения ЕС переговоров о вступлении со странами-кандидатами, на проведении которой настаивает французский лидер.