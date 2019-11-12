Москва, 12 ноября, 2019, 19:58 — ИА Регнум. Слухи о лишении российского олигарха Дмитрия Ананьева гражданства Кипра безосновательны, заявил 12 ноября его адвокат Сергей Ковалёв в интервью РБК.

Council.gov.ru Дмитрий Ананьев

Комментируя сообщения в СМИ о том, что Ананьев попал в число лиц, которые будут лишены гражданства Кипра в рамках пересмотра программы «золотых паспортов», Ковалёв сказал:

«Эта публикация не соответствует действительности. Никто ему о подобном от властей Кипра не сообщал, не заявлял и не извещал».

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