Екатеринбург, 12 ноября, 2019, 20:07 — ИА Регнум. Глава департамента «Факультет журналистики» Уральского федерального университета (Екатеринбург) Борис Лозовский покидает свой пост. Об этом сообщает агентство «Моменты».

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Контракт с Лозовским закончился ещё в конце октября. Сейчас легендарный декан, возглавлявший сначала факультет, а позже и одноименный департамент в общей сложности более 30 лет, является и. о. руководителя.

«Сейчас начнется предвыборная кампания, но о ней еще не объявлено официально», — уточнил Лозовский.

Одним из кандидатов на пост главы журфака может стать доцент кафедры периодической печати Владимир Волкоморов, считают в агентстве.

Отметим, Борису Лозовскому сейчас 71 год. Как сообщало ИА REGNUM, в 2016 году он стал членом региональной коллегии по жалобам на прессу. В том же году декан удостоился высшей награды Союза журналистов России — «Золотого пера России».