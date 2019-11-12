И.о. мэра Сухума подарил городу 61 пальму
Сухум, 12 ноября, 2019, 19:40 — ИА Регнум. Исполняющий обязанности главы администрации Сухума Кан Кварчия на пресс-конференции 12 ноября сообщил, что дарит столице 61 слоновую пальму.
«Я родился и вырос в Сухуме и непосредственно принимал участие в его освобождении. У меня всегда было желание сделать что-то для города. На собственные средства я заключил договор с фирмой, которая привезет 61 слоновую пальму».
Как рассказал и. о. мэра города, пальмы посадят на набережной от Абхазского государственного драматического театра до кафе «Пингвин», по правой стороне.
Также Кан Кварчия указал на необходимость озеленения города.