Сухум, 12 ноября, 2019, 19:40 — ИА Регнум. Исполняющий обязанности главы администрации Сухума Кан Кварчия на пресс-конференции 12 ноября сообщил, что дарит столице 61 слоновую пальму.

Кан Кварчия

«Я родился и вырос в Сухуме и непосредственно принимал участие в его освобождении. У меня всегда было желание сделать что-то для города. На собственные средства я заключил договор с фирмой, которая привезет 61 слоновую пальму».