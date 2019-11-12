Ростов, Ярославская область, 12 ноября, 2019, 18:57 — ИА Регнум. Культурная общественность Ярославской области возмущена фактом установки вышки сотовой связи около церкви Иоанна Богослова на Ишне. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили специалисты в сфере охраны памятников культуры.

Ольга Мазанова Строительство у церкви Иоанна Богослова

Церковь Иоанна Богослова — единственный в регионе деревянный храм XVII века и один из немногих подобных памятников в стране. Он является объектом культурного наследия федерального значения и входит в состав музея-заповедника «Ростовский кремль». Сотрудники музея говорят, что ничего не знали о планах компании сотовой связи.

«Когда я проезжаю на поезде в Москву, я всегда любуюсь этой церковью. Это один из значимых видов, — говорит заместитель директора музея-заповедника «Ростовский кремль» Сергей Сазонов. — Сейчас между людьми и церковью поставят эту яркую, агрессивную вышку. Этот вид будет испорчен навсегда. Я понимаю, что злого умысла здесь нет, люди просто далеки от таких вещей. Но сейчас это еще можно остановить. Достаточно сдвинуть ее на несколько сот метров в сторону. Дух зоны памятника нарушен. Было бы хорошо, если бы руководство области решило этот вопрос, пока его еще можно решить».

С этой позицией согласен и президент российского комитета ИКОМОС (Международный совет по сохранению памятников и достопримечательных мест), аттестованный эксперт по проведению государственной историко-культурной экспертизы Юрий Аврутов.

Редчайшая деревянная церковь XVII века, единственная в Ярославской области. Что произойдет? Мы церковь будем видеть одновременно с этой вышкой. Пострадает восприятие церкви, пострадает восприятие исторического ландшафта. Почему именно здесь нужно ставить? — недоумевает Юрий Аврутов. — Есть охранная зона памятника. Даже если вышка стоит на соседнем участке, должен быть разработан раздел проектной документации, где рассматривается влияние строительства на памятник, должно пройти общественное обсуждение и получено согласование департамента охраны объектов культурного наследия.

Специалисты по охране старины взывают и к «памяти места». Это одно из самых значимых исторических мест Ростово-Суздальской земли. Оно связано с распространением христианства в Северо-Восточной Руси. По преданию, на этом месте в XI веке святому Авраамию Ростовскому явился апостол Иоанн Богослов и дал ему жезл, которым был сокрушен идол Велеса в Ростове, что ознаменовало победу христианства над язычеством. В течение 10 веков храмы на этом месте символизировали значимое для христиан событие.

С.М. Прокудин-Горский, wikipedia.org Церковь Иоанна Богослова на Ишне

Один из самых живописных видов региона — излюбленное место работы художников, храм запечатлел в 1911 году знаменитый фотограф Сергей Прокудин-Горский в числе наиболее выдающихся памятников Российской империи.

Установка опоры сотовой связи может негативно повлиять на условия визуального восприятия уникального образца деревянного зодчества Церкви Иоанна Богослова на Ишне, нарушить панорамы с храмом, испортить ценнейший культурный ландшафт, — написала градозащитница Ольга Мазанова в обращении в департамент охраны объектов культурного наследия Ярославской области.

Обратился в департамент и музей-заповедник «Ростовский кремль». По данным сотрудников музея, расстояние от храма до опоры составляет 290 метров. Охранная зона памятника 300 метров.

Но сотрудники музея взывают даже не к букве закона, а к здравому смыслу. Рядом с небольшим, уютным древним храмом появится резко контрастирующее с ним сооружение.

В настоящее время монтаж вышки не завершен. Она лежит на земле у храма, залит фундамент. В компании МТС, которая и возводит сооружение, с мнением музейщиков и экспертов не согласны.

«Строительство базовой станции никак не затрагивает закрепленную государством охранную зону церкви Иоанна Богослова. Базовая станция будет располагаться вблизи железнодорожных путей, на расстоянии более 200 метров от церкви и не попадает в область панорамного обзора с популярных туристических ракурсов. До начала строительных работ проект строительства базовой станции был согласован с представителями управления архитектуры и градостроительства администрации Ростовского муниципального района, получено разрешение на использование земельного участка, а также экспертное заключение от Роспотребнадзора. Строительство ведется в рамках совместной с РЖД программы развития инфраструктуры связи вдоль железной дороги Ярославль — Москва и трассы М8, как основных транспортных артерий региона. Всего вдоль железнодорожных путей в Ярославской области планируется строительство 26 объектов связи, 17 из них — в ближайшие два года», — прокомментировал ситуацию представитель «МТС».

Глава Ростовского района Сергей Шокин подтвердил, что администрация выдала разрешение на установку вышки.

«Вопрос рассматривался на градостроительной комиссии, выдано разрешение, — рассказал корреспонденту ИА REGNUM глава Ростовского района Сергей Шокин. — С музеем этот вопрос не согласовывался. Как можно было понять, что установка как-то влияет на памятник? Все в рамках правового поля. Если возникают какие-то коллизии, надо разобраться, если закон не нарушен, то смириться».

В департаменте охраны объектов культурного наследия корреспонденту ИА REGNUM сообщили, что по обращению «Ростовского кремля» начата проверка, она будет проведена в ближайшее время. ИА REGNUM будет следить за развитием событий и надеется на активное вмешательство в ситуацию региональной власти.