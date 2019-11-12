Санкт-Петербург, 12 ноября, 2019, 18:26 — ИА Регнум. За несколько часов до того как историк Олег Соколов был задержан по подозрению в убийстве, он заявлял, что его ограбили, поэтому он не хочет, чтобы в его квартиру приходили посторонние люди. Об этом написал у себя на странице в Facebook основатель научно-популярного фестиваля «Цифровая история» Егор Яковлев.

Елена Молчанова ИА REGNUM Олег Соколов со своим адвокатом

Он позвонил Соколову 8 ноября в 18:37 — в это время, по версии следствия, аспирантка Анастасия Ещенко уже была убита, ее тело спрятано в квартире доцента, а Соколов готовился к расчленению тела, купив ножовку и пакеты в хозяйственном магазине.

По словам Яковлева, 8 ноября он связался с Соколовым, чтобы договориться о записи анонса его фестивальной лекции (1 декабря историк должен был выступать в Москве на «Цифровой истории». — Прим. ред.).

«На вопрос, сможет ли он уделить нам время, Олег Валерьевич категорически ответил, что он не хотел бы визита оператора в его квартиру: якобы его недавно ограбили и он боится посторонних. Это меня слегка удивило, так как я и не собирался посылать оператора к нему домой: короткий комментарий гораздо удобнее отснять в университете в перерыве между лекциями», — сообщает Егор Яковлев.

В итоге Соколов согласился предстать перед оператором в помещениях Института истории СПбГУ в один из рабочих дней текущей недели.

Егор Яковлев отметил также, что был лично знаком с погибшей Анастасией Ещенко. По его словам, она была очень скромной, воспитанной и деликатной девушкой. Постоянно сопровождала Соколова на всех исторических фестивалях, помогала ему готовить презентации и демонстрировать их на большом экране.

«Она вовсе не являлась безликой ассистенткой мэтра: в ней жил увлеченный самобытный исследователь <…> В ее лице профессиональная корпорация потеряла очень талантливого и подающего большие надежды представителя. А мир — просто хорошего человека. Любые попытки переложить ответственность за трагедию на нее мерзки и отвратительны», — отметил Яковлев.

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Напомним, 63-летний историк Соколов обвиняется в убийстве 24-летней аспирантки Ещенко, с которой сожительствовал. По версии следствия, мужчина четыре раза выстрелил в нее из обреза малокалиберной винтовки, впоследствии разрубил тело на части и выбросил в реку Мойку.

При этом злоумышленник был настолько пьян, выбрасывая останки девушки, что свалился в реку. А когда его из ледяной воды извлекли спасатели, в портфеле при нем обнаружили отсеченные женские кисти рук.

10 ноября 2019 года Октябрьский районный суд вынес постановление об аресте Олега Соколова на два месяца. Ему предъявлено обвинение в убийстве.