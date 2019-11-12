Тверь, 12 ноября, 2019, 18:01 — ИА Регнум. В реализации крупного инвестпроекта в АПК в Тверской области планирует принять участие французская компания. Как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе правительства региона, 12 ноября губернатор Игорь Руденя встретился с руководством компании «Коралл», которая реализует инвестиционные проекты на территории региона, и потенциальными инвесторами — представителями французской компании «Кооперль Арк Атлантик Груп». В частности, на встрече обсуждался новый инвестпроект, который планируется реализовать в Бежецком и Сонковском районах.

Пресс-служба правительства Тверской области Встреча с инвесторами

«Правительство Тверской области подтверждает намерение по развитию инфраструктуры проекта, вопросам, связанным с газоснабжением и электроснабжением. Также рассматриваем и другие комплексные мероприятия в рамках нашего сотрудничества по реализации этого проекта, в том числе финансовой поддержке, субсидированию затрат, страхованию, административной поддержке», — сказал на встрече Игорь Руденя.

Инвестиционный проект предполагает строительство высокотехнологичного мясоперерабатывающего комплекса, цеха по производству комбикормов селекционно-генетического центра. Выход на проектную мощность ожидается в 2022—2023 годах.

Как сообщил председатель Совета директоров компании «Коралл» Алексей Смирнов, на данный момент компания уже инвестировала более 18 млрд рублей, а общая сумма инвестиций в новый проект составит 30 млрд рублей.

«Мы прекрасно понимаем все плюсы Тверского региона — логистика и другие, которые есть для нашего развития здесь. У нас есть хороший потенциал для совместной работы в области генетики», — сказал генеральный директор «Кооперль Арк Атлантик Груп» Эммануэль Филипп Николя Коммо.

На встрече также обсуждались вопросы развития рынка сбыта, стандартов качества продукции, экспорта, развития профессионального образования в этой сфере.

Французская компания «Кооперль Арк Атлантик Груп» выращивает более 5,5 млн голов свиней в год, осуществляет поставку продукции в 50 стран мира. ООО «Коралл» входит в число крупнейших производителей свинины в России. Доля ООО «Коралл» в общем объеме производства (реализации) мяса свиней в Тверской области составила 41%. В регионе компания работает с 2011 года, с 2017 года компания осуществляет реализацию второй очереди инвестиционного проекта по строительству шести животноводческих площадок, а также селекционно-генетического центра.