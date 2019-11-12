Ярославский медуниверситет через закупки купил IPhone 11 Pro
Ярославль, 12 ноября, 2019, 17:57 — ИА Регнум. Ярославский государственный медицинский университет приобрёл через систему малых закупок айфон последней модели IPhone 11 Pro. Об этом сообщает корреспондент ИА REGNUM. Документ о закупке подписан ректором вуза Алексеем Павловым. Стоимость приобретённого айфона составила 98 тысяч 200 рублей. По словам самого ректора, он не понимает шумихи вокруг этого события.
«Давайте возьмем два аспекта: один — правовой и формальный, другой — содержательный. Правовой и формальный заключается в том, что принято решение о приобретении данного гаджета для уставной деятельности вуза. Исходя из этого мы провели необходимые конкурсные процедуры на сайте малых закупок, и в полном соответствии провели закупку, приобрели телефон из внебюджетных средств. Это наше право. Там стоит моя подпись — она и должна стоять, так как за закупки и за принятие решений о заключении договоров отвечаю я, в соответствии с уставом вуза», — заявил ректор ЯГМУ Алексей Павлов.
Как рассказал корреспонденту ИА REGNUM ректор медицинского университета, приобретённый гаджет не будет находиться в его личном пользовании.
«Данный прибор обеспечивает наилучшее качество цифровых изображений любого уровня. Если сравнить со сканерами, с классическими фотоаппаратами — и техника, и оптика, и программное обеспечение существенно лучше. Это объективно. Исходя из технологических требований цифровой составляющей учебного процесса — система мобильная, она может записывать там, куда со сканером или большим аппаратом даже не попадёшь — принято решение приобрести этот прибор для вуза. Вот и всё. Так же как мы приобретаем компьютеры, плазменные панели. С учетом того, что в этом году мы приобретаем большое количество цифровой техники для развития учебной, научной деятельности, — это всего лишь одна из этих покупок, не более и не менее», — пояснил Алексей Павлов.
Ректор ЯГМУ при этом отметил, что является специалистом в данной области и уверен в необходимости данной покупки.