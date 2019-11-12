Вашингтон, 13 ноября, 2019, 02:08 — ИА Регнум. Уничтожение главаря террористов аль-Багдади можно зачесть американскому спецназу как крупное достижение, а президенту США — как смелое и оправдавшее себя решение. О том, какие проблемы в самих США выявились в результате этой победы, рассказывает обозреватель ИА REGNUMАвигдор Эскин.

Pete Souza Джон Бреннан

Казалось бы, очевидная победа, да ещё и такого масштаба, должна была сплотить всех, кто имеет возможность приписать себе участие вокруг непосредственных исполнителей. Но почему-то, вместо того чтобы порадоваться за успехи своих разведки и спецназа, многие в США поспешили раскритиковать создавшееся положение. Причем среди этих многих — экс-директор ЦРУ Джон Бреннан, заявивший, что угроза террора после уничтожения аль-Багдади не уменьшилась.

Мало того, Бреннан позволил себе нечто худшее. В ходе одного из публичных выступлений Бреннана бывший его заместитель прямо поблагодарил Бога за существование в США глубинного государства. Как же так? Ведь «как известно», только конспирологи говорят о подпольном противостоянии в США властных структур, а не-конспирологи уже давно поют осанну американскому единству усилий на политической арене, когда раздоры только укрепляют стратегический союз глобалистов и национальной буржуазии, социалистов и крайне правых, и пр. Что же означает в таком случае война, развёрнутая бывшими крупными разведчиками США против американского же президента?

Читайте подробности в статье Авигдора Эскина «Существует ли в США deep state».